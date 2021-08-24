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В стране и мире

Россиянина посадили на цепь в гараже из-за долга перед фермером

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Суд в Томской области по ходатайству следствия арестовал двоих жителей деревни Тиндерлинка, которые приковали мужчину цепью в гараже из-за долга. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Против мужчин возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, 19 августа 2021 года двое жителей Первомайского района в состоянии алкогольного опьянения находились в гараже фермерского хозяйства одного из них. Там они накинули 39-летнему мужчине на шею металлическую цепь. Один конец цепи обвиняемые приварили к наковальне, звенья второго конца скрепили навесным замком. Во время дачи показаний они рассказали, что таким образом хотели заставить пострадавшего отработать долг перед фермером.

Ночью мужчина сумел распилить напильником звенья цепи, после чего вышел из гаража и направился домой.

В течение суток подозреваемых задержали сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии по Томской области. Один их них дал признательные показания и полностью признал свою вину. Второй задержанный вину не признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник — lenta.ru
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