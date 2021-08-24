Россиян обеспечат арендным жильем

24.08.2021 | 11:43

Минстрой переработал государственную программу «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем», обозначив цели до 2030 года. До этого дедлайна в стране планируется, в частности, ликвидировать очередь льготников на получение квартир, начать ежегодно строить до 5 миллионов квадратных метров арендного жилья и увеличить в полтора раза объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в проекте обновления госпрограммы, в настоящее время на каждого россиянина приходится по 35 квадратных метров жилья — меньше, чем в странах Восточной Европы. Для повышения этого показателя Минстрой предлагает активнее предоставлять жилье льготникам и полностью ликвидировать очередь на квартиры к 2030-му.

Отчасти эта задача будет решена за счет предоставления квартир в долгосрочную аренду и выдачи сертификатов на получение социального наемного жилья. Институт аренды жилья будут развивать и в масштабе всего жилищного сектора. Пока в России только 5,7 миллиона семей (10 процентов домохозяйств) арендуют жилье, большинство арендных договоров находятся в теневом секторе. Минстрой намерен обелить рынок аренды за счет предоставления налоговых вычетов съемщикам и снижения госпошлин за регистрацию договоров. Кроме того, планируется ежегодный ввод к 2030 году до 5 миллионов «квадратов» арендного жилья.

Что касается ИЖС — его долю в общем объеме строительства жилья планируется увеличить с текущих 30-36 миллионов квадратных метров в год до 50 миллионов. Для этого Минстрой предлагает, в частности, запустить массовое строительство частных домов застройщиками.

Ранее в России заметили признаки перегрева рынка жилья. Директор департамента Центробанка по финстабильности Елизавета Данилова заявила, что быстрый рост цен на квадратные метры негативным образом влияет на доступность жилья и увеличивает кредитные риски.