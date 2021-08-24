Роспотребнадзор уточнил требование по ношению масок учителями

Требований по ношению масок учителями в законодательстве нет. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.
В ведомстве заявили, что федеральным санитарным законодательством не закреплено правило, по которому преподавателям требуется носить маски.
«Не было и нет», - отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой отменить обязательное ношение масок для школьных учителей на уроках.
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