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В стране и мире

Роспотребнадзор уточнил требование по ношению масок учителями

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Требований по ношению масок учителями в законодательстве нет. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что федеральным санитарным законодательством не закреплено правило, по которому преподавателям требуется носить маски.

«Не было и нет», - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой отменить обязательное ношение масок для школьных учителей на уроках.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Установить кварцеватели закрытого типа и проблем нет.

Гость||

Никогда не надевали маски, кто бы что не указюлил, в маске говорить некомфортно, только если молчать

Имя: Гость
Комментарий:

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