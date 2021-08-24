Роспотребнадзор уточнил требование по ношению масок учителями

24.08.2021 | 16:03

Требований по ношению масок учителями в законодательстве нет. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что федеральным санитарным законодательством не закреплено правило, по которому преподавателям требуется носить маски.

«Не было и нет», - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой отменить обязательное ношение масок для школьных учителей на уроках.