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В стране и мире

В Уфе преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей

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Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника, его заместителя и пятерых инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по республике Башкортостан о создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России

Полицейских подозревают в получении взяток в составе преступной группы. По версии следствия, с 2016 года гаишники за денежное вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. В частности, инспекторы принимали теоретическую часть экзамена без проверки знаний правил дорожного движения, практических навыков вождения на автодроме и в городе без их проверки. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от категории автомобиля. Им вменяется не менее 33 преступных эпизодов.

За 6 лет гаишники получили от водителей взяток на миллиард рублей, отмечает Telegram-канал Mash. У подозреваемых обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

Бывший начальник МРЭО ГИБДД скрылся от следствия и объявлен в розыск. Пятеро инспекторов помещены в СИЗО, еще один находится под домашним арестом. Они уволены со службы по отрицательным мотивам.

Под следствием также находятся посредники и взяткодатели.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ещё одни. Показательная предвыборная порка бояр

Гость||

Начальник в бега подался. Кто же его предупредил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника, его заместителя и пятерых инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по республике Башкортостан о создании преступного сообщества
Когда уже накроют ОПГ в прокуратуре Пензы?

Гость||

Не верю.Ну где вы видели что-бы гаишники брали взятки? Паниковский не обязан всему верить.

Гость||

Завыло болото пензенско

Гость||

Имущества на 40 миллионов на семерых- не так уж и много.какие ваши доказательства что приобретено нечестным путем?Миллиард-плод воображения воспаленных мозгов осбэшников,по сути таких же взяточников,только покрупнее.В конечном итоге будет условка по паре эпизодов.

Гость||

Докажут и до тебя доберуться не сомневайся

Имя: Гость
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