В Уфе преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей

23.08.2021 | 11:04

Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника, его заместителя и пятерых инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по республике Башкортостан о создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России

Полицейских подозревают в получении взяток в составе преступной группы. По версии следствия, с 2016 года гаишники за денежное вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. В частности, инспекторы принимали теоретическую часть экзамена без проверки знаний правил дорожного движения, практических навыков вождения на автодроме и в городе без их проверки. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от категории автомобиля. Им вменяется не менее 33 преступных эпизодов.

За 6 лет гаишники получили от водителей взяток на миллиард рублей, отмечает Telegram-канал Mash. У подозреваемых обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

Бывший начальник МРЭО ГИБДД скрылся от следствия и объявлен в розыск. Пятеро инспекторов помещены в СИЗО, еще один находится под домашним арестом. Они уволены со службы по отрицательным мотивам.

Под следствием также находятся посредники и взяткодатели.