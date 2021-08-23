В России выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19 впервые с июня

23.08.2021 | 13:23

В России за последние сутки выявили 19 454 новых случая коронавируса. В последний раз менее 20 тысяч случаев было выявлено в конце июня. Общее число с начала пандемии составило 6 766 541. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в России выявили 20 564 случая заражений.

Больше всего заражений выявили в Москве (1458), Московской области (1187) и Санкт-Петербурге (691). Меньше всего — в Республике Алтай (36), Магаданской области (28) и в Чукотском автономном округе (2).

За последние 24 часа скончались 776 человек, всего с начала пандемии зафиксировано 176 820 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 401, общий - 6 034 867.