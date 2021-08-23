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В стране и мире

Стало известно о массовом воровстве песка на пляжах популярного курорта

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Экоактивисты, участники движения Sardegna rubata e depredata («Сардиния ограблена и разграблена») пожаловались на участившиеся случаи массового воровства песка на пляжах популярного итальянского курорта. Об этом стало известно The Local.

По информации издания, только в июле таможенники в аэропорту Альгеро на Сардинии изъяли у туристов более 1,4 килограмма украденных с острова природных сувениров, среди которых бутылки с песком, 743 морских камня, 43 ракушки и камень весом 1,2 килограмма.

Отмечается, что в 2017 году в республике вступил в силу закон, в соответствии с которым песок, ракушки и галька были классифицированы как охраняемые ресурсы - за их вывоз путешественникам грозит штраф в размере до трех тысяч евро (около 260,5 тысячи рублей) или тюремное заключение до шести лет.

По мнению экоактивистов, большинство краж совершается иностранными туристами, у которых обычно нет веского мотива. «Возможно, чтобы вызвать зависть у друзей и родственников, или чтобы воссоздать ощущение праздника в их гостиной, или даже украсить домашний аквариум», - рассказали они, отметив, что отдыхающие пытаются взять с собой часть того места, где им было хорошо, вместо того чтобы хранить воспоминания в сердце.

Другая причина массового воровства природных ресурсов, по мнению жителей Сардинии, - извлечение денежной выгоды при продаже мешков с розовым песком на онлайн-аукционах.

Ранее сообщалось, что десятки туристов были оштрафованы и чуть не угодили в тюрьму после того, как полиция изъяла у них песок и ракушки, вывезенные с итальянских пляжей. По данным финансовой гвардии республики, в связи с кражами охраняемых ресурсов оштрафовали 41 человека.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

О дебилойды. Песочка пожалели

Гость||

Гость писал(a):

О дебилойды. Песочка пожалели
Дебилоид к счастью ты, а не они.

Имя: Гость
Комментарий:

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