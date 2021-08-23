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В стране и мире

Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО

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Страховые компании, не имеющие большие возможности оценивать техническое состояние автомобиля, попытаются повлиять на стоимость ОСАГО. Об этом в интервью Business FM заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Плохое техническое состояние автомобиля - это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей», - сказал Шапарин.

Также, по мнению автоэксперта, страховщики будут устанавливать случаи, когда ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля. После этого они будут обращаться в суды с регрессными исками к автовладельцам.

«В связи с провалом реформы техосмотра Министерство внутренних дел, Центральный банк и все остальные ведомства были заинтересованы в том, чтобы систему ОСАГО хотя бы спасти. Потому что если бы люди не смогли пройти нигде техосмотр, то и ОСАГО они купить бы тоже не были в состоянии. Но техосмотр никто не отменял, и с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты у нас будут выписываться штрафы в размере двух тысяч рублей раз в сутки с камер», - добавил вице-президент НАС.

По его словам, эта ситуация приведет к тому, что к весне следующего года произойдет лавинообразный спрос на диагностические карты.

Шапарин подчеркнул, что в последние десять лет техосмотр часто фальсифицировался, и люди к этому привыкли. Он привел статистику, согласно которой в 2020 году из-за плохого технического состояния автомобилей в стране погибли 1223 человека. Именно из-за этого и было принято решение о реформировании системы техосмотра.

В России с 22 августа вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно показывать документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Только после выборо́в! Там - хоть потоп!

Гость||

Дойка жоповозов должна быть жёстче и тщательне́е.

Гость||

Гость писал(a):

Дойка жоповозов должна быть жёстче и тщательне́е.
Думаешь тебя, дебила, это не коснется?

Гость||

Меня - нет, а дебила - вероятно, да.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.08.2021 11:54|

Меня - нет

Вы, надо полагать, в лесу живете, кореньями и с огорода питаетесь. Транспортные расходы в вашей корзине потребления отсутствуют. Ну и то прекрасно!

Гость||

Мы выдержим все.Лишь бы Путин не бросил Русь.

Гость||

Гость писал(a):

Дойка жоповозов должна быть жёстче и тщательне́е.
Заплатишь за это и ты в цене хлеба, мяса, билета в общественном транспорте. Будешь доволен.

Гость||

Опять все с осоаго.

Гость||

Если отменить ОСАГО и сделать ее добровольной, резко окажется, что и в 2-3 раза дешевле выгодно будет. Хапуги

Гость||

Главное, чтобы штраф за отсутствие оного не последовало!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.08.2021 11:54|

Меня - нет, а дебила - вероятно, да.

Не пиши больше, не надо, ты просто конченный.

Гость||

Медецину реформировали,она развалилась,образование реформировали оно тоже в упадке.А вот с мусорной реформой прокатило бабло качают.и с техосмотром прокатит реформа,бобло будут качать.В кремле знают от куда можно баблишко взять от куда нет.С медецины и с образования не взять туда на оборот вкладывать надо,они лучше в кремле разворуют чем вкладывать будут.

Гость||

Гость писал(a):

Если отменить ОСАГО и сделать ее добровольной, резко окажется, что и в 2-3 раза дешевле выгодно будет.
Тогда вернетесь в 90е с ихними разводами. Едете вы на свой Ниве, везете картошку с дачи. Подрезает вас старая Ауди, и типа вы ее задеваете. Выходят два амбала и требуют с вас деньги. Отдавать чем будете, дачей ?

Гость||

Нее, дача в их катафалк не поместится

Гость||

Гость писал(a):

Дойка жоповозов должна быть жёстче и тщательне́е.
Дурёха, ты автолюбителям в поясь кланяться должна,в колёса целовать ! Это твои кормильцы ! Они покупают бензин в 3 цены, оплачивают дороги по которым ты на работку шмыгаешь в автобусе, оплачивают штрафы из которых копеечка дёт тебе в з/п, огромный штат умных людей занимается обслуживанием этих авто и если этот штат останется без работы, они придут и сдвинут тебя на биржу ибо они гораздо умнее тебе. Ты молиться на них должна ! Ибо то твои кормильцы !

Имя: Гость
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