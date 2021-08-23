Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО

23.08.2021 | 11:29

Страховые компании, не имеющие большие возможности оценивать техническое состояние автомобиля, попытаются повлиять на стоимость ОСАГО. Об этом в интервью Business FM заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Плохое техническое состояние автомобиля - это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей», - сказал Шапарин.

Также, по мнению автоэксперта, страховщики будут устанавливать случаи, когда ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля. После этого они будут обращаться в суды с регрессными исками к автовладельцам.

«В связи с провалом реформы техосмотра Министерство внутренних дел, Центральный банк и все остальные ведомства были заинтересованы в том, чтобы систему ОСАГО хотя бы спасти. Потому что если бы люди не смогли пройти нигде техосмотр, то и ОСАГО они купить бы тоже не были в состоянии. Но техосмотр никто не отменял, и с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты у нас будут выписываться штрафы в размере двух тысяч рублей раз в сутки с камер», - добавил вице-президент НАС.

По его словам, эта ситуация приведет к тому, что к весне следующего года произойдет лавинообразный спрос на диагностические карты.

Шапарин подчеркнул, что в последние десять лет техосмотр часто фальсифицировался, и люди к этому привыкли. Он привел статистику, согласно которой в 2020 году из-за плохого технического состояния автомобилей в стране погибли 1223 человека. Именно из-за этого и было принято решение о реформировании системы техосмотра.

В России с 22 августа вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно показывать документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес.