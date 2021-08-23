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В стране и мире

России предсказали мусорный коллапс

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По мнению экологов, Россия находится на грани мусорного коллапса. Если не предпринимать срочных мер, то уже к 2030 году отходы станет негде хранить, передает телеканал «360».

Эксперты сходятся во мнении, что нужно как можно скорее ввести расширенную ответственность производителей за утилизацию мусора. Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов предсказал, что в противном случае уже к 2050-му площадь свалок в стране будет сопоставима с территорией, что занимают целые страны.

При этом, по оценкам Счетной палаты, если в 2010 году на свалки попадало около 48 миллионов тонн мусора, то к 2019 году количество отходов составляло уже 65 миллионов тонн. Такими темпами к середине века объемы рискуют вырасти до 108 миллионов тонн мусора.

Ранее в августе помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин предупреждал, что страна рискует потонуть в бытовых и промышленных отходах, если в срочном порядке не поменяет подход к обращению с мусором. «Россия обезвреживает в год от трех до 40 процентов отходов, но экологическая обстановка в районах размещения полигонов все равно ухудшается. Удельный вес свалок с нарушением санитарных требований остается достаточно высоким и составляет около 27 процентов», - говорил он.

В начале августа президент России Владимир Путин поручил принять меры по полной ликвидации незаконных свалок к 2024 году. Глава государства настаивает на том, что решения должны быть максимально дешевыми за счет новых технологичных подходов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Т.е. до мусорной реформы все было нормально , мусор было где хранить , теперь наплодили приближенных частников которые вкладывать в этот бизнес не желают и мусор хранить негде!? Ну тогда надо вернуть смертную казнь , а тех кто провернул эту реформу приговорить к высшей мере, как тем кто нанес огромный непоправимый вред стране.

Гость||

жрать меньше надо! если все на диетах и в спортзалах...ОТКУДА столько ЖИРНЫХ молодых девок??? не полных, а именно ЖИРНЫХ!!!

Гость||

все реформы против народа! власти всё делают против и пенсионная и мусорная реформы - это АФЕРА!!!

Гость||

Откуда будет больше мусора к 2030 г. , народ мрёт как мухи да и с едой обещают проблемы.

Гость||

19:33 /// Не стыковочка, но гарант всё равно дал команду к 24 г. с мусором разобраться, главное не за счёт жильцов, а изыскать резервы. Их у нас вагон и маленькая тележка, но прячут, экономные очень.

Имя: Гость
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