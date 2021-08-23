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В стране и мире

Названо самое страшное место в России

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Самым страшным местом в России путешественники назвали перевал Дятлова. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает URA.RU.

«Самое адреналиновое место в России, по мнению туристов, - перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области», - говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса.

Отмечается, что за данное место проголосовали 18 процентов пользователей социальных сетей. При этом такое же количество голосов получил Танцующий лес, расположенный на 37-м километре Куршской косы в Калининградской области.

Также в список пугающих россиян мест вошли достопримечательности Москвы, Камчатского края, Карелии и других регионов страны.

Ранее сообщалось, что самым страшным местом в мире назван трансильванский лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии. Это место вызвало большой интерес пользователей во всем мире - ему поставили «лайк» более 20 тысяч человек. Отмечается, что с лесом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Неа. Фонтанная площадь Пензы, около Конедыра.

Гость||

С языка снял/а.

Гость||

Они еще в общагах заводского района и КПД не бывали))

Имя: Гость
Комментарий:

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