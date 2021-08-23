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В стране и мире

Дорожники в российском городе нанесли разметку и рассмешили пользователей сети

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На дороге в городе Севастополе с ошибкой нанесли новую разметку. Неправильное написание слова рассмешило пользователей сети, которые обсудили произошедшее в сообществе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» во «ВКонтакте».

Предупреждающая разметка появилась на улице недалеко от общеобразовательной школы № 40. Рабочие нанесли белой краской на полотно предупреждающий знак «Осторожно, дети!» и должны были написать слово «ДЕТИ». Однако дорожники ошиблись и нанесли «ТИДЕ». Россияне оценили разметку в соцсети, некоторые пользователи предположили, что это интерпретация вопроса «Ты где?», а другие попросили показать автора работы. Участники обсуждения также назвали увиденное кошмаром.

Вскоре неправильно написанное слово закрасили. Местные власти в разговоре с изданием «Подъем» объяснили произошедшее временем, когда дорожники проводили работу. «Там уже исправляют. Как минимум, уже замазали. Человеческий фактор сыграл. Шутки все про незнание русского языка неактуальны. Просто поздно вечером наносили разметку и перепутали трафареты. Вчера вечером наносили, сегодня утром уже замазали», - пояснили в региональном департаменте транспорта.

В июне 2021 года пенсионерка из города Бийска Алтайского края самостоятельно нанесла дорожную разметку. Она сама нарисовала пешеходный переход, так как устала ждать, когда работы проведет коммунальная служба. После произошедшего сотрудники ЖКХ пообещали привести разметку в порядок.

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Источник — lenta.ru
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