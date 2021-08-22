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В стране и мире

В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы одной категории россиян

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В России стоит увеличить налоги на доходы богатых граждан - это может принести в экономику страны более 2-3 триллионов рублей. Такое предложение озвучила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам депутата, рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян. Ганзя указала, что разница в доходах между гражданами страны сейчас чудовищная - коэффициент достигает от 13 до 17 процентов.

«Это уровень слаборазвитых стран, причем Центральной Африки, наверное. Чтобы выровнять доходы, надо богатым платить больше. Прогрессивный подоходный налог - это будущее нашей страны», - сказала она.

Ганзя добавила, что добавления средств в экономике будут возможны, если за налогом будет тщательный мониторинг и его не получится уводить в тень и офшоры.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в цену приобретаемой продукции заложены скрытые налоги, существующие помимо законно установленных сборов в казну. По его словам, такие налоги включены в цену бензина, различные лицензии, в том числе на оружие, взносы на капитальный ремонт и страховки. Чаще всего это незаметные платежи, однако в некоторых случаях их совпадения может нанести удар по бюджету и человек не поймет, куда ушли его деньги, пояснил специалист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Давно пора, 40% вполне приемлемый налог для Дерипасок, Ротенбергов, Усмановых, Потаниных и прочих.

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Комментарий:

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