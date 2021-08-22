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В стране и мире

Россиянка решила задержать мужчину до приезда полицейских и задушила его бедрами

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Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал виновной в причинении смерти по неосторожности местную жительницу. По информации «Байкал Daily», россиянка случайно задушила мужчину, которого хотела задержать до приезда полиции.

Как сообщили в суде, 8 апреля 2021 года женщина догнала пьяного нарушителя во дворе дома, повалила его на землю, схватила за руки и прижала бедрами в области шеи. Она так сильно сжала ноги, что ограничила мужчине свободный доступ воздуха. Отмечается, что россиянка удерживала его в таком положении около 15 минут.

Вынося приговор, суд учел, что женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, были приняты во внимание противоправное поведение потерпевшего, удовлетворительная характеристика горожанки по месту жительства и положительная по месту работы, а также наличие у нее двух малолетних детей. В итоге россиянку приговорили к десяти месяцам исправительных работ условно с удержанием из заработной платы пяти процентов в доход государства.

Ранее в Белгороде коллегия присяжных заседателей оправдала медсестру, задушившую тяжелобольного супруга, за которым она ухаживала в течение 20 лет.

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Источник — lenta.ru
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