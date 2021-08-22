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В стране и мире

Россиянам задумали сдавать квартиры по сниженным ставкам

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В России может появиться арендное жилье для малоимущих: квартиры им будут сдавать по сниженным ставкам. В первую очередь эксперимент предлагается провести в Москве. С такой инициативой к мэру столицы Сергею Собянину обратилась член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева, пишут «Известия».

Как отметила Разворотнева, в настоящее время основной инструмент помощи гражданам в решении жилищного вопроса - ипотека, но взять ее могут далеко не все. От 35 до 50 процентов семей не могут позволить себе покупку нового жилья, подчеркнула активист. Для таких граждан нужно строить съемное жилье с субсидированной арендной ставкой, сказано в письме, направленном Собянину (копия есть у «Известий»).

По задумке Разворотневой, сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах планируется семьям, которые стоят на жилищном учете. Пилотный проект предложено запустить в столице, а затем эта практика может быть распространена на другие регионы страны.

Сейчас общий объем арендного жилья в России оценивается в 239 миллионов квадратных метров, рассказали изданию в пресс-службе «Дом.рф». Порядка 10 процентов российских семей арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 30-40 процентов, а в крупнейших мировых городах - 80 процентов.

На Западе при участии государства развит институт социальной аренды, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Чаще всего квартиры в арендных домах в развитых странах сдаются без мебели - люди переезжают со своими вещами. Арендовать социальное жилье в Европе в два-три раза дешевле, чем квартиру на открытом рынке, уточнила партнер Q1 Group Екатерина Ньюман.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал юрист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В Пензе аренда выше и выше.

Гость||

Ну вот теперь дадут по рукам рвачам живущим на ренту от сдачи. Снимающие жильё разумеется пойдут где дешевле, т.е в муниципальное жильё предназначенное для аренды.

Гость||

Ви думаете что государство станет сдавать дешевле? Я вас умоляю, просто оно устранит конкурентов законодательно...

Имя: Гость
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