Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.
«Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере десяти тысяч рублей», - сказал Путин.
Ранее Пенсионный фонд (ПФР) рассказал российским пенсионерам о доплатах и прожиточном минимуме. Так, с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. «Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», - заявили в ПФР.
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