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В стране и мире

Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.

«Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере десяти тысяч рублей», - сказал Путин.

Ранее Пенсионный фонд (ПФР) рассказал российским пенсионерам о доплатах и прожиточном минимуме. Так, с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. «Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», - заявили в ПФР.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Подачка перед выборами. Голосуй не голосуй всё равно получишь несменяемую партию.

Гость||

Самое резкое снижение количества пенсионеров с 1947 голодного года,за 2 последних года.

2 миллиона за 2 года!

Расходы пенсионного Фонда снизились в 2020 году на 217 миллиардов рублей!

Вот откуда денежки.

Гость||

Давно пора вместо мамаш, уних и так маткапитал.

Гость||

Умные будут рожать только тогда, когда увидят реальную заботу о пенсионерах, ибо старость коснется каждого.

Гость||

Потому что умный думает о своем ребенке, в какую жизнь его потянет, не в дерьмо ли окунет.

Гость||

А что- рожать в климаксе будете? Бред-то не пишите. Сегодня один правитель, завтра второй. Или вы с ними живете?

Гость||

Причем здесь климакс? Родишь хоть в 15, ребенок твой на работу пойдет? Какую з/п ему дадут, такую и пенсию на старость он заработкает.

Гость||

И льгот нет для пенсионеров, хоть бы жку убавили. Ничего нет.

Гость||

Гость писал(а):

> Подачка перед выборами. Голосуй не голосуй всё равно получишь несменяемую

> партию.

Перед выборами ничего не будет. И после выборов тоже. Не ведитесь на вранье.

Гость||

Гость писал(a):

Или вы с ними живете?
Живем мы с детьми, в том и дело, и хотелось бы будущего для них честным трудом заработанного... а не минималку после 30 лет отпаханных.

Гость||

Говорили же ,осенью цены вырастут на все,и очень сильно.Вот цена его подачкам.

Гость||

Подоят недодоенных,пока они еще есть.

Гость||

Гость писал(a):

Подоят
Доят они с ипотечников и детных.

Гость||

10 тыщ выплатят, на 100 тыщ обдерут

Гость||

Хоть так.Что еще от него ждать?

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Имя: Гость
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