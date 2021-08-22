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В стране и мире

Мошенники начали обманывать россиян с пенсиями

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Телефонные мошенники начали обманывать россиян, представляясь пенсионерам сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР) и предупреждать их о «снижении» выплат. Об этом сообщает газета «Известия».

Таким образом злоумышленники уже обманули 76-летнюю москвичку. По словам женщины, ей на домашний телефон позвонила неизвестная и, представившись сотрудником главного управления ПФР, сообщила, что в ближайшее время женщине якобы снизят пенсию.

Как объяснила мошенница, это может произойти из-за того, что женщина хранит деньги в определенном банке. При этом решить проблему можно только связавшись с сотрудником ФСИН, после чего продиктовала ей номер «представителя» службы.

Женщина позвонила по указанному номеру телефона, ей ответил неизвестный мужчина и сообщил, что у пенсионерки есть задолженность, которую необходимо погасить. Но сделать это можно со скидкой.

По инструкции мошенников женщина взяла крупную сумму наличных денег и отправилась в отделение одного из банков, где внесла ее на расчетный счет, указанный злоумышленниками. В результате женщина потеряла 75 тысяч рублей.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин перечислил фразы, которые нельзя называть в разговоре с мошенниками. По его мнению, не следует называть слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Новость прям про повышение пенсионного возраста.

Гость||

Пора наказывать этих преступников большими сроками на зоне...

Гость||

Так с пенсиями давно уже обманывают так что пенсам не привыкать

Гость||

Уж,если кто и обманывает пенсионеров так это ПФР вместе с государством!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мошенники начали обманывать россиян, представляясь пенсионерам сотрудниками Пенсионного фонда
По данным Росстата, за два года число пенсионеров в РФ снизилось на 1,27 млн человек.

Число пенсионеров в России продолжает стремительно сокращаться на фоне пенсионной реформы и пандемии, принесшей скачок смертности в масштабах, которых статистика не видела с голода конца 1940х.

Гость||

При чем обманутая пенсионерка и сотрудники ФСИН?Которые якобы могли решить проблему пенсионерки?Сколько могут мошенники обманывать людей?

Имя: Гость
Комментарий:

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