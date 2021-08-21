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В стране и мире

В России предложили ввести еще один налоговый вычет

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В Министерстве строительства России предложили ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — указано в проекте паспорта программы.

Отмечается, что данную инициативу ведомство предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» с целью выведения арендного фонда из «теневого» сектора российской экономики.

Помимо этого, министерство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры государственной поддержки.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают фитнес своих работников. По ее мнению, развитие корпоративного спорта поспособствует увеличению в России количества вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом людей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

за воздух надо налог уже давно придумать...

Гость||

Ага, наймодатели будут обходить таких нанимателей стороной.

Гость||

Когда коту делать нечего, он яйца лижет. В минстрое похоже по такому же принципу работают

Гость||

хм. для много зарабатывающих выгодно. Мало зарабатывающие - столько налогов не заплатят чтоб вычет был выгоден.

А ветер дует со стороны чтоб выявить ДУРАКОВ среди тех кто сдает/снимает квартиры. умные - тупо добавят +4..13% к аренде и заплатят налоги

Гость||

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,

Несите ваши денежки - иначе быть беде.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там,

И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?

Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,

Не океан без дна и берегов,

А поле, поле, поле, поле Чудес,

А поле, поле, поле, поле Чудес,

Поле чудес в Стране Дураков.

Гость||

15:12

Мало зарабатывающие - столько налогов не заплатят чтоб вычет был выгоден

Ну почему же на однушку хватит. Короче хотят чтоб наймодатели и наниматели подрались из за рубля!

Имя: Гость
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