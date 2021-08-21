В России предложили ввести еще один налоговый вычет

21.08.2021 | 13:01

В Министерстве строительства России предложили ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — указано в проекте паспорта программы.

Отмечается, что данную инициативу ведомство предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» с целью выведения арендного фонда из «теневого» сектора российской экономики.

Помимо этого, министерство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры государственной поддержки.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают фитнес своих работников. По ее мнению, развитие корпоративного спорта поспособствует увеличению в России количества вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом людей.