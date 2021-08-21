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В стране и мире

Россиянам раскрыли опасность общения с кибершантажистами

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Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов сообщил, что если мошенники получили конфиденциальную цифровую информацию россиянина и и требуют его заплатить за них, то следует отказаться от диалога с кибершантажистами, передает радио Sputnik.

Игнатов предостерег граждан от размещения личных данных в социальных сетях, поскольку ими могут воспользоваться. Он посоветовал не идти на контакт со злоумышленниками и класть трубку при соответствующем звонке. «...Когда они поймут, что шантаж не удался, они "сольются"», – сказал Игнатов.

Кроме того, специалист раскрыл опасность такого общения с мошенниками. По слова Игнатова, даже если шантажисту заплатить требуемую сумму, то конфиденциальные данные все равно «всплывут» в соцсетях. Бывший сотрудник МВД призвал не верить преступникам и не выполнять их требования. Вместо этого следует обратиться в полицию.

«Если это очень серьезный вопрос и есть угроза жизни и здоровью, то обращайтесь в полицию и говорите про вымогательство», —заключил Игнатов.

Ранее россиянам назвали запрещенные фразы при разговоре с мошенниками. По мнению специалиста, не следует использовать слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

предостерег граждан от размещения личных данных в социальных сетях
Многим поздняк метаться, сами все о себе рассказали.

Имя: Гость
Комментарий:

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