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В стране и мире

Раскрыты подробности о сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных

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У осужденных, сбежавших из психиатрической больницы в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, диагностированы умственная отсталость, шизофрения и расстройство личности. Подробности о россиянах раскрыл Telegram-канал «112».

По его данным, речь идет о семерых, а не о пятерых, как сообщалось ранее, мужчинах. Их зовут Василий Поспелов, Александр Абрахимов, Жаргал Мухонаев, Аланзы Айшеев, Валерий Найпак, Александр Расов, Булат Лубсанов.

Ранее 21 августа глава Бурятии Алексей Цыденов написал о побеге пациентов республиканского психоневрологического диспансера, находившихся на принудительном лечении. По его данным, речь шла о пятерых беглецах.

Цыденов призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми. При каких обстоятельствах был совершен побег, не уточняется. По данным «112», пациенты устроили погром, напали на 61-летнего санитара Николая Тешелева с осколком стекла, ранили его, после чего сбежали. Их разыскивают сотрудники ОМОН и СОБР.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

То осужденные сбегают, то самолеты падают и это почти каждый день.Вот так происходит вставание с колен и очередные прорывы в России великой.

Гость||

Да и без следствия понятно, что санитары-психи их замордовали.

Имя: Гость
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