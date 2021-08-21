Онищенко предрек серьезный подъем заболеваемости гриппом

21.08.2021 | 10:54

Бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предрек России серьезный подъем заболеваемости гриппом в осеннем сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом году грипп у нас прошел как-то на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по ограничениям, даже масочный режим кое-где работал. И это, конечно, в том числе профилактировало грипп», — пояснил он.

Онищенко добавил, что в России началась вакцинация от гриппа, в первую очередь прививки следует сделать школьникам, а также переболевшим или вакцинированным от коронавируса. Депутат предположил, что количество пациентов достигнет 25-30 миллионов человек, на это потребуется весь сентябрь и половина октября.

Бывший главный санитарный врач пояснил, что на втором этапе будут прививать тех, кто успел привиться от COVID-19 за этот промежуток и напомнил о необходимости вакцинации, особенно для старшего поколения.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил, что человек, заболевший гриппом, может заразиться и коронавирусом. Он объяснил, что при обострении одной инфекции другая «с трудом прилипает»: в этом процесс выделяется интерферон — ряд белков, которые обеспечивают клеткам защиту от заражения.