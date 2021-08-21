Сетевое издание|18+|Суббота|21 авг 2021|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Онищенко предрек серьезный подъем заболеваемости гриппом

Печать

Бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предрек России серьезный подъем заболеваемости гриппом в осеннем сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом году грипп у нас прошел как-то на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по ограничениям, даже масочный режим кое-где работал. И это, конечно, в том числе профилактировало грипп», — пояснил он.

Онищенко добавил, что в России началась вакцинация от гриппа, в первую очередь прививки следует сделать школьникам, а также переболевшим или вакцинированным от коронавируса. Депутат предположил, что количество пациентов достигнет 25-30 миллионов человек, на это потребуется весь сентябрь и половина октября.

Бывший главный санитарный врач пояснил, что на втором этапе будут прививать тех, кто успел привиться от COVID-19 за этот промежуток и напомнил о необходимости вакцинации, особенно для старшего поколения.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил, что человек, заболевший гриппом, может заразиться и коронавирусом. Он объяснил, что при обострении одной инфекции другая «с трудом прилипает»: в этом процесс выделяется интерферон — ряд белков, которые обеспечивают клеткам защиту от заражения.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вакцины ослабляют организм?

Гость||

Добивать так добивать. Ширнулись от ковид, теперь от гриппа, а там как повезёт.

Гость||

Даже Онищенко перестроили

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте