Мошенники начали красть деньги россиян с помощью бесплатной пиццы

21.08.2021 | 10:17

В России мошенники придумали новый способ красть деньги доверчивых людей и запустили фейковую акцию от лица нескольких крупных банков о раздаче бесплатной пиццы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев уточнил, что ресурсы злоумышленников начали появляться в сети в июле, сейчас их число составляет около десяти от имени как минимум двух крупных финансовых организаций.

Мошенники предлагают жертве получить бесплатную пиццу, для этого нужно ввести на сайте свои фамилию и имя, номер телефона и карты, после чего дважды передать код их СМС-сообщения. Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач отметил, что для запуска такого ресурса достаточно трех-пяти часов, после чего начинается массовая спам-рассылка и реклама в соцсетях.

Ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков пояснил, что мошеннические сайты появляются после различных резонансных информационных поводов, чтобы обыграть их, зачастую на уровне слухов. Он добавил, что в настоящее время жизнь фишинговых доменов исчисляется часами, они существуют максимум три дня до первой жалобы и блокировки.

Ранее бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов сообщил, что если мошенники получили конфиденциальную цифровую информацию россиянина и требуют заплатить за нее, то следует отказаться от диалога с кибершантажистами. Он предостерег граждан от размещения личных данных в социальных сетях, поскольку ими могут воспользоваться, и рассказал об опасности общения со злоумышленниками.