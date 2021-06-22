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В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию непривитых от коронавируса россиян. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 июня.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что информация уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о жалобах непривитых людей на дискриминацию является поводом для обсуждения оперштабом.

Как сообщила Москалькова, за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Угрозу для окружающих представляет только их шайка-лейка, мародеров и жуликов.Шоб он струпьями покрылся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», - сказал он
А как же Конституция РФ, где никакая дискриминация не допустима? Угроза для окружающих всегда есть в обществе - это не ответ должностного лица. И почему непривитый должен обязательно составлять угрозу, если он ведет правильный образ жизни, поддерживает иммунитет? А от заболевания вакцина тоже не дает гарантию. Так где же логика в ответе, как вы собираетесь устранить угрозу? Не надо делать дураков из людей.

Гость||

Значит президент у нас трепло? Он же загибал надвись, что все добровольно

Гость||

Гость писал(a):

Значит президент у нас трепло? Он же загибал надвись, что все добровольно
Я давно уже понял: послушай его и будь уверен, все будет ровным счетом наоборот.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как сообщила Москалькова, за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В трудовом законодательстве РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Юрист Кирилл Чернявский убежден: принудительная вакцинация абсолютно недопустимо, и заставить человека никто не может. Однако есть один нюанс: привиться или уволиться (перейти на другую работу) придется выбирать, если соответствующий пункт есть в трудовом договоре — и это не будет нарушением прав.

Гость||

Трепло, трепло

Гость||

добро пожаловать в путинский концлагерь

Гость||

Уже писали здесь. ДУРАКАМ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ВЫБОР! Только кнут. Особенно сейчас, в век свободы личности. Непривитые угрожают здоровью других. Это не дискриминация их потенциальных жертв? Почему не допускают поваров без санитарных книжек? Дискриминация!

Гость||

Увольнение - есть мера наказания за несоблюдение работником трудовых обязанностей и трудовой дисциплины. Перечень трудовых обязанностей не может быть произвольно расширен работодателем. В него не могут быть включены трудовые обязанности, не вытекающие напрямую их трудовых отношений по поводу выполняемой работы, а также унижающие человеческое достоинство и права человека и гражданина.

Гость||

массовая утилизация чпокнутого населения рф начнётся уже этой осенью ... не зря они так торопятся крайний срок до 15-го августа максимальное количество перечпокать

Гость||

Гость писал(a):

привиться или уволиться (перейти на другую работу) придется выбирать, если соответствующий пункт есть в трудовом договоре — и это не будет нарушением прав.
Думайте и смотрите что вам дают подписывать на работе, насколько это соответствует закону.

Гость||

Туберкулезники , гепатитчики, сифилитики - не угрожают здоровью других граждан?

Имя: Гость
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