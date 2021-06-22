В стране и мире

Россиянка забрала паспорт у напавшего на нее насильника

Печать

Полицейские задержали 29-летнего уроженца Чувашии, который пытался изнасиловать россиянку на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, нападение произошло утром 20 июня у продуктового магазина. Мужчина схватил незнакомую девушку, повалил на землю, разорвал на ней одежду, стал душить и попытался изнасиловать.

Как отметили в СКР, жертва дала отпор насильнику, а заодно забрала выпавший у него паспорт, что позволило в кратчайшие сроки задержать подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте