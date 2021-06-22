Российских водителей предупредили о новом штрафе

22.06.2021 | 12:24

В России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП, предупредила «Российская газета».

По информации издания, российское правительство уже подготовило положительный отзыв на данную инициативу. Проект разработан в Мосгордуме и Мособлдуме.

Отмечается, что такие нарушения водителей и пассажиров предлагается фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек. Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, ему выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового - 100 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения штраф составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Ранее адвокат Максим Сыров рассказал, что с 1 июня российским водителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством. Он пояснил, что в статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») названы такие характеристики автомобиля, как маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина.