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Российские ученые предрекли свыше 20 тысяч заражений COVID-19 в сутки

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Российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости COVID-19 с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рассказали «Известиям», что с конца июня возможно выявление свыше 20 тысяч заражений в сутки.

Ученые обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19. По их словам, после пика вероятно снижение до 15-16 тысяч новых случаев.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров объяснил, что специалисты скорректировали данные. «Пик заболеваемости возможен, по-прежнему, 30 июня, его высота будет около 21 тысячи. А количество болеющих - примерно 420 тысяч. Затем начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тысячи болеющих», - пояснил он.

Ранее математики из Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали, что максимальное число новых случаев - до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. Тогда предполагалось, что пик эпидемии придется на середину июля, а число активных больных составит 580 тысяч.

Ранее 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 - «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Как создали вирус на компьютере, так и прогнозируют и лечат на компьютере, а не то что в жизни.Вот Томас Коуэн пишет: "даже институт Роберта Коха, ведущая научная организация Европы, не располагает выделенным вирусом, все, что есть, далее внимание, это компьютерная модель". Дальше объясняется откуда взята компьютерная модель – "вместо того, чтобы изолировать вирус и анализировать геном сначала до конца, медики ограничились тридцатью семью парами оснований из неочищенных образцов ПЦР зондов. Они рассмотрели только тридцать семь пар из тридцати тысяч, которые, как утверждается, является геномом вируса. Затем они взяли эти тридцать семь сегментов и поместили их в компьютерную программу, которая заполнила остальные пары оснований", – То есть, компьютер создал вот эту модель,- "создание вирусов на компьютере является научным мошенничеством".

Гость||

институт Роберта Коха, ведущая научная организация Европы, не располагает выделенным вирусом, все, что есть, далее внимание, это компьютерная модель

Гость||

Фурсов о книге Клауса Шваба «Covid-19. Большое обнуление», в которой озвучиваються хотелки Закулисы- «Неспособность правительств национальных государств побороться с глубоко укоренившимися болезнями наших обществ и экономик, упрочить риск, как это было на протяжении всей истории, что рецидив болезни повлечет за собой сильные потрясения, конфликты и революции, наш долг «взять быка за рога»! Пандемия даёт нам этот шанс. Это узкое окно возможностей для размышления, решений и «сброса» нашего старого мира. Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется. Всё будут решать никому не подотчётные группы экспертов…»

Обратите внимание «никому не подотчётные группы экспертов»

«…и не только по части медицины. А за ними должны стоять глобальные корпорации с социальной ответственностью.»

Где Шваб нашёл «глобальные корпорации с социальной ответственностью» это нужно поискать. Потому, что корпорации интересует только одно – прибыль! И вот здесь у него явное противоречие: демократия – с одной стороны, и никому неподотчётные эксперты в медицине и других сферах – с другой. Ну, как это не подотчётные? Вот, например, Люк Монтанье, нобелевский лауреат, выступил с мнением о том, что covid создан искусственно. И его просто «стёрли в порошок». Вот она, независимая экспертиза! А стирали его в порошок те, кого наняли корпорации. На мой взгляд, каким бы ни было национальное государство: слабым, малоэффективным, олигархическим, как в России, например, но оно в силу самого существования, просто по определению, является пусть слабой, но единственной возможностью «маленького человека» хоть как-то влиять на власть и защищать себя от неё. С корпорациями же так не пройдёт. И этот процесс приватизации, который стартовал в мире в начале 1980 годов, а в России в начале 1990-х, но завершившийся, кстати, быстрее, чем в остальной части мира, привёл мир и капитализм к банкротству. Теперь, чтобы выйти из этого состояния, мировая верхушка стремится «обнулить» мир путём окончательной приватизации теперь уже государства, то есть, полностью приватизировать его. При этом капитал и финансовая власть превращаются даже не просто в политическую власть, а в тотальную власть, социально однородную. Кстати, в Росси

Гость||

Как бы там ни было, какие бы корпорации за всем не стояли. Если трудовой класс сплочен, сознателен, он борется за свои права и добивается лучшей жизни, устанавливает свои правила. Если нет, то он деградирует и уступает место буржуазному классу и корпорациям, от чего жизнь его в целом ухудшается. Единство и борьба противоположностей...

Гость||

Пишите комментарии покороче, емко, смысл теряется за многословием.

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