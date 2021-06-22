Российские ученые предрекли свыше 20 тысяч заражений COVID-19 в сутки

22.06.2021 | 10:07

Российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости COVID-19 с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рассказали «Известиям», что с конца июня возможно выявление свыше 20 тысяч заражений в сутки.

Ученые обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19. По их словам, после пика вероятно снижение до 15-16 тысяч новых случаев.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров объяснил, что специалисты скорректировали данные. «Пик заболеваемости возможен, по-прежнему, 30 июня, его высота будет около 21 тысячи. А количество болеющих - примерно 420 тысяч. Затем начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тысячи болеющих», - пояснил он.

Ранее математики из Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали, что максимальное число новых случаев - до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. Тогда предполагалось, что пик эпидемии придется на середину июля, а число активных больных составит 580 тысяч.

Ранее 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 - «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения.