Российские ученые предрекли свыше 20 тысяч заражений COVID-19 в сутки

Российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости COVID-19 с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рассказали «Известиям», что с конца июня возможно выявление свыше 20 тысяч заражений в сутки.
Ученые обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19. По их словам, после пика вероятно снижение до 15-16 тысяч новых случаев.
Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров объяснил, что специалисты скорректировали данные. «Пик заболеваемости возможен, по-прежнему, 30 июня, его высота будет около 21 тысячи. А количество болеющих - примерно 420 тысяч. Затем начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тысячи болеющих», - пояснил он.
Ранее математики из Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали, что максимальное число новых случаев - до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. Тогда предполагалось, что пик эпидемии придется на середину июля, а число активных больных составит 580 тысяч.
Ранее 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 - «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения.
Как создали вирус на компьютере, так и прогнозируют и лечат на компьютере, а не то что в жизни.Вот Томас Коуэн пишет: "даже институт Роберта Коха, ведущая научная организация Европы, не располагает выделенным вирусом, все, что есть, далее внимание, это компьютерная модель". Дальше объясняется откуда взята компьютерная модель – "вместо того, чтобы изолировать вирус и анализировать геном сначала до конца, медики ограничились тридцатью семью парами оснований из неочищенных образцов ПЦР зондов. Они рассмотрели только тридцать семь пар из тридцати тысяч, которые, как утверждается, является геномом вируса. Затем они взяли эти тридцать семь сегментов и поместили их в компьютерную программу, которая заполнила остальные пары оснований", – То есть, компьютер создал вот эту модель,- "создание вирусов на компьютере является научным мошенничеством".