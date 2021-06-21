Власти России оценили возможность бесплатного тестирования на антитела

21.06.2021 | 15:33

В Кремле заявили, что разговор о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу в России пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, анализы на антитела - «недешевое удовольствие». Также Песков отметил, что необходимо провести ревакцинацию населения.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что индийский штамм коронавируса не заслуживает отдельного внимания. Он считает, что в России готовы к встрече с любым вариантом вируса.