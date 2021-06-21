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В стране и мире

Власти России оценили возможность бесплатного тестирования на антитела

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В Кремле заявили, что разговор о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу в России пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, анализы на антитела - «недешевое удовольствие». Также Песков отметил, что необходимо провести ревакцинацию населения.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что индийский штамм коронавируса не заслуживает отдельного внимания. Он считает, что в России готовы к встрече с любым вариантом вируса.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Песков не рассказал про свою семью, граждан Евросоюза?

Гость||

Т.е. прививать в том числе и людей бесплатно с естественным иммунитетом это можно, а тестировать бесплатно что бы не делать прививку нельзя!? Так же там такое в вакцине то содержится?

Гость||

"Специалисты зафиксировали в Индии 20 случаев заражения штаммом «дельта плюс» (B.1.617.2.1), который продолжил мутации индийского варианта. Заболевших выявили в штате Махараштра.

Возникновение мутации вызвало обеспокоенность среди исследователей. Некоторые допускают, что «дельта плюс» может стать доминирующей формой, вытеснив остальные штаммы. Всего же в мире было установлено 156 случаев заражения B.1.617.2.1.

Беспокойство ученых связано с постепенной оптимизацией передачи COVID-19 от человека к человеку, а также попытками «ускользнуть от иммунитета». У этого варианта обнаружилось восемь мутаций спайк-белка, который используется для проникновения в клетки — и это на две больше по сравнению со стандартной «дельтой», которая разошлась по миру.

Мутация K417N может использоваться «дельтой плюс», чтобы избежать иммунного ответа. Специалисты полагают, что штамм потенциально устойчив к коктейлям из моноклональных антител. Впервые «дельта плюс» проявился в начале апреля, а затем его заметили в нескольких штатах Индии. При этом далеко не факт, что новый вариант станет доминирующим повсеместно. Член Государственного комитета по надзору за геномом штата Карнатак Вишал Рао уточнил, что, например, вариант B.1.617.3, обнаруженный в Индии в октябре 2020 года, почти исчез к маю 2021 года."

Имя: Гость
Комментарий:

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