Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|11:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом

Печать

В России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что делать прививку будут даже беременным. По данным исследования института имени Гамалеи, вакцина является наиболее эффективным инструментом защиты. Благодаря ей риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может снизиться в 14 раз.

По словам экспертов, на данный момент нет информации, подтверждающей более тяжелое течение болезни и большую летальность среди пациентов, которые заразились этим штаммом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала симптомы заражения индийским штаммом коронавируса. По ее утверждению, к ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Посадят на иглу. Первый раз бесплатно.

Гость||

Все на борьбу с Петлюрой! в смысле с индийским штаммом ...но пасаран!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте