В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом

21.06.2021 | 10:27

В России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что делать прививку будут даже беременным. По данным исследования института имени Гамалеи, вакцина является наиболее эффективным инструментом защиты. Благодаря ей риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может снизиться в 14 раз.

По словам экспертов, на данный момент нет информации, подтверждающей более тяжелое течение болезни и большую летальность среди пациентов, которые заразились этим штаммом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала симптомы заражения индийским штаммом коронавируса. По ее утверждению, к ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.