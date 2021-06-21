Россиянам отсоветовали уходить от налогов при сдаче квартир в аренду

21.06.2021 | 11:53

Около 80 процентов квартир в России сдаются вчерную - без заключения договора между съемщиком и собственником, без уплаты налогов. В краткосрочной перспективе от этого якобы выигрывает арендодатель, в долгосрочной - фактически никто. Такое мнение высказала в своем Instagram-аккаунте частнопрактикующий риелтор Дарья Петрухина.

«Арендодатели не хотят платить налоги, поэтому не заключают договоры, оплату получают наличными. Арендаторам обещают скидку на размер налога. Вроде тоже хорошо, но размер налогов не так велик, чтобы брать на себя риски», - отметила эксперт.

Она отсоветовала россиянам уходить от налогов и назвала варианты их уплаты для арендодателей - можно платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13 процентов, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить 6 процентов и взносы, можно стать самозанятым - тогда размер налога составит 4 процента.

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«Самозанятость - это просто. Деньги зачисляются на карту, автоматически формируется чек, раз в месяц платишь налог. Все происходит в один клик в приложении. Если квартира сдается за 40 тысяч рублей, налог составит всего 1,6 тысячи рублей. Посильная сумма», - подсчитала специалист.

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Она также перечислила риски при уходе от налогов: для арендатора это отсутствие каких-либо гарантий. «Без договора вы никто! Вас легко выселить из квартиры или увеличить оплату в пять раз, - предупредила риелтор. - Риски арендодателя: обиженный арендатор или злые соседи могут легко настучать куда следует. И тогда 4 процентами вы уже не отделаетесь».

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.