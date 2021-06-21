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В стране и мире

Российский психолог предупредил мужчин об опасности интернет-знакомств

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Российский писатель, психолог и телеведущий Павел Раков предупредил мужчин об опасности интернет-знакомств. По его словам, они могут привести к деградации и половому бессилию. Об этом сообщает «Пятый канал».

Раков объяснил, что мужчины отдают предпочтение знакомствам в интернете, потому что это проще: им не приходится выходить из зоны комфорта, а отказ, влияющий на самооценку, при общении в сети воспринимается проще и легче. Кроме того, на сайтах и в приложениях для знакомств для мужчины доступны тысячи аккаунтов возможных партнерш. Также мужчины видят плюсы в отсутствии необходимости тратиться на метро, билеты, походы в кино или кафе.

Помимо этого знакомства в интернете не требуют мыслительных усилий: достаточно одной заготовленной красивой фразы, с которой можно начинать разговор с любой женщиной. Еще один плюс интернет-знакомств заключается в наличии возможности подумать, прежде чем написать ответ на сообщение, заметил эксперт.

Однако, предупредил Раков, мужчина, не приложивший усилий для завоевания внимания девушки, в будущем не будет ценить эти отношения, поскольку в интернете всегда можно найти новую. Это приводит к тому, что мужчина расслабляется и не развивается, теряет мужские качества и даже тестостерон, что ведет к деградации и мужскому половому бессилию, подчеркнул психолог. Поэтому, указал он, очень важно научиться производить впечатление не только в сети, но и в реальной жизни.

Ранее психолог и писатель Михаил Хорс назвал способы борьбы с зависимостью от социальных сетей. По его словам, главным признаком зависимости является дискомфортное состояние без гаджета. Эксперт объяснил, что для избавления от зависимости необходимо признать наличие проблемы и занять правильную позицию по отношению к соцсетям.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Знакомиться надо на улице, главное не знать как пройти))))

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