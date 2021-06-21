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В стране и мире

Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару

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Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в офисах из-за жары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты призвали работодателей уменьшить количество рабочих часов, если температура в помещении превышает 28,5 градуса.

«В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа», - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно работать не больше 20 минут. Затем надо сделать десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении. При этом в общей сложности находиться на улице в такую жару работники должны не более четырех-пяти часов также они обязаны носить специальную одежду, защищающую от теплового излучения. Для лиц без специальной одежды это количество уменьшается в два раза.

В ведомстве напомнили, что температура воздуха выше 32 градусов тепла считается опасной, поэтому все работы на открытом воздухе стоит перенести на утро или вечер, а допускать к работе на жаре рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Чтобы защитить организм от обезвоживания, рекомендуется пить много воды. Она всегда должна быть с доступной близости и в достаточном объеме.

Ранее жителям средней полосы России предрекли целую череду температурных рекордов в ближайшие дни. Синоптики сообщают, что волны тепла будут держаться на европейской территории страны довольно долго, и новые аномальные погодные показатели не заставят себя ждать.

Источник — lenta.ru
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