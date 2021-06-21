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В стране и мире

Еще два российских региона решили ввести обязательную вакцинацию части жителей

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Еще два российских региона - Башкирия и Хабаровск - решили ввести обязательную вакцинацию части жителей. Новое требование коснется государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства потребовал, чтобы до 25 июня от коронавируса были вакцинированы 30% госслужащих, а ко 2 июля - 60%.

Обеспечить вакцинацию от COVID-19 всех муниципальных служащих в ближайшее время также распорядился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Политик отметил, что нельзя допустить ситуацию, когда в городе «снова придется прекращать плановые операции в больницах, закрывать заведения общепита, торговые центры, кинотеатры и другие учреждения культур».

Ранее стало известно, что десятый российский регион - Мурманск - скоро объявит об обязательной вакцинации. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.

Источник — lenta.ru
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