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В стране и мире

В российском регионе запретили жениться без прививки от COVID-19

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Нижегородцам запретили жениться в ЗАГСах региона без справки о вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом. Об этом сообщило на своем официальном сайте Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

Согласно сообщению, молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19. В качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.

Кроме того, в залы впускают только из расчета один человек на четыре квадратных метра. Всего должно присутствовать не более 20 человек, включая ведущего церемонии. Для тех, кого впустили в зал бракосочетаний, сохраняются ограничения: гостям обязательно защищать органы дыхания - либо повязкой, либо маской.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение обязательной вакцинация части жителей при осложнении ситуации с коронавирусом.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Молодец, когда курс Путина на укрепление семьи и рождаемости чинок решил, что он бог!

Гость||

а сношаться без прививки можно?

Имя: Гость
Комментарий:

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