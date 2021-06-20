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В стране и мире

В Красноярске мать заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына

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Жительница Красноярска силой заставила несовершеннолетнего мальчика, который якобы обидел ее сына, просить прощения на коленях. Следователи проводят процессуальную проверку случившегося, сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ролик с сообщением о конфликте появился в одной из соцсетей 20 июня. На видео также фигурирует мужчина, предположительно сожитель женщины, который устроил драку с очевидцами конфликта. Они пытались заступиться за ребенка, которого женщина прилюдно поставила на колени перед своим сыном.

После инцидента мать якобы виноватого мальчика подала заявление в полицию о причинении телесных повреждений ребенку. В ее заявлении сказано о том, что неизвестная женщина причинила ее 9-летнему сыну «телесные повреждения». Полицейские нашли свидетелей конфликта и женщину, заставлявшую извиняться перед своим сыном. Степень тяжести причиненных ею повреждений ребенку будет установлена судебно-медицинской экспертизой, рассказали в региональном МВД.

Ранее стало известно, что в Башкирии сотрудники полиции разыскивают подростков, которые сбежали из Серафимовской спецшколы для осужденных 18 июня. Сбежавших четверо, пока их обнаружить не удалось.

Источник — lenta.ru
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