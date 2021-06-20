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В стране и мире

Названа дата прямой линии Путина с россиянами

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Прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к прямой линии с президентом России продолжается.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году из-за пандемии она также не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Лапша на уши 18 серия

Гость||

Ещё поТЕРПЕТЬ попросит,неМНОГО,неДОЛГО.....

Гость||

и что мы все скоро неСдохнем с голоду от таких комуналок и цен...

Гость||

Хапремонт, поднятие пенсионного возраста, отсутствие индексаций пенсий работающим пенсионерам, сохранение транспортного налога при росте цен на бензин, эксперимент на людях с вакциной, дистанционное лечение, свëкла по 150 деревянных, мне в равно, что после этого будет гудеть гарант

Гость||

Банда патриотов

Гость||

Паразиты России.

Гость||

У всех это рыло вызывает отвращение и все равно с бесстыжей харей продолжает врать на прямых линиях подставным россиянам

Имя: Гость
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