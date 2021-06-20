Названа дата прямой линии Путина с россиянами

20.06.2021 | 11:13

Прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к прямой линии с президентом России продолжается.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году из-за пандемии она также не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.