Минтруд рассказал о возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

20.06.2021 | 12:46

В Минтруде рассказали о возможности отстранения от работы непривитых против коронавируса сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. Он объяснил, что если подобное решение было принято, то для сотрудников, указанных в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной. В случае если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, то на период эпидемии он может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы, резюмировал министр.

Некоторые регионы России, такие как Москва, Подмосковье, Ленинградская, Кемеровская и Тверская области, Тула и Сахалин, ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.