Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 июн 2021|13:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Минтруд рассказал о возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

Печать

В Минтруде рассказали о возможности отстранения от работы непривитых против коронавируса сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. Он объяснил, что если подобное решение было принято, то для сотрудников, указанных в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной. В случае если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, то на период эпидемии он может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы, резюмировал министр.

Некоторые регионы России, такие как Москва, Подмосковье, Ленинградская, Кемеровская и Тверская области, Тула и Сахалин, ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

КОШМАР ЧТО ТВОРИТСЯ В СТРАНЕ ТО, А? СТРАШНО ЖИТЬ СТАЛО

Гость||

ЗАКОНЫ ТО ВООБЩЕ ДЛЯ КОГО?

Гость||

ВОГНАЛИ В ИПОТЕКУ,А ЗАВТРА МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ!

Гость||

Гость писал(a):

КОШМАР ЧТО ТВОРИТСЯ В СТРАНЕ ТО, А? СТРАШНО ЖИТЬ СТАЛО
Гость писал(a):
ЗАКОНЫ ТО ВООБЩЕ ДЛЯ КОГО?
Гость писал(a):
ВОГНАЛИ В ИПОТЕКУ,А ЗАВТРА МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ!
Вопли экстремистов Навального

Гость||

Вдруг у меня есть хроническое заболевание о котором я не знал,я сделаю прививку,умру кто за это ответит?

Гость||

Потихоньку, полегоньку в угол загоняют трудящегося, волей неволей, пойдёт бедолага колоться ...А по большому счёту это правовой беспредел...где юристы, ау!?

Гость||

Гость писал(a):

Вдруг у меня есть хроническое заболевание о котором я не знал,я сделаю прививку,умру кто за это ответит?
Гость писал(a):
Потихоньку, полегоньку в угол загоняют трудящегося, волей неволей, пойдёт бедолага колоться ...А по большому счёту это правовой беспредел...где юристы, ау!?
Мнение навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Вопли экстремистов Навального
вопли сторонника единой россии.

Гость||

Гость писал(a):

Мнение навальниста
Мнение члена единой россии.

Гость||

Гость писал(a):

вопли сторонника единой россии.
Пердëж экстремиста Навального

Гость||

Третья, четвертая, а пятая волна точно обрушит экономику напрочь. Там уже ничто не поможет ..чёрный пакет туда её родимую и на полигон отходов.

Гость||

Гость писал(a):

Третья, четвертая, а пятая волна точно обрушит экономику напрочь. Там уже ничто не поможет ..чёрный пакет туда её родимую и на полигон отходов.
Бред школьника

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте