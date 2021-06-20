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В стране и мире

Диетолог назвала россиянам максимально допустимую порцию мороженого в неделю

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Антонина Стародубова, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, рассказала, какое максимально допустимое количество мороженого рекомендуется съедать в течение недели. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

По словам Стародубовой, мороженое стоит есть не больше двух раз в неделю порциями не более 100 граммов. Диетолог рекомендует взрослым выбирать нежирное молочное мороженое с добавлением ягод или фруктов. Для детей подойдут сливочные сорта мороженого или пломбир. По ее словам, и для взрослых, и для детей лучше покупать мороженое с невысоким содержанием сахара и вкусовых добавок.

«Для перекуса в течение дня лучше выбирать свежие фрукты, ягоды, различные салаты из свежих овощей и зелени, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности или небольшую порцию (30 граммов) нежареных и несоленых орехов. А для утоления жажды лучший напиток - питьевая вода», - отметила Стародубова.

Диетолог добавила, что существуют убедительные доказательства связи роста случаев ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и даже некоторых онкологических заболеваний с высококалорийным рационом питания, высоким потреблением сахара, соли и насыщенных жиров, а также с низким потреблением фруктов и овощей.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала о самом полезном мороженом. По ее словам, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше.

Источник — lenta.ru
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