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В России предложили верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации

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Минтранс России направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. Об этом пишет РБК.

По данным департамента госполитики в области гражданской авиации министерства, сведения о вакцинации авиапассажиров должны быть взяты с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Также в Минцифры сообщили, что такое правило может быть распространено на все виды транспорта.

Источник издания в Минтрансе подтвердил подлинность этой информации. Другой источник в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Были проведены совещания на площадке Минтранса и Минцифры, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее страны Евросоюза договорились об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: европейцам, получившим прививку, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно находиться. Для передвижения европейцам потребуются документы, которые подтверждают, что они получили прививку или переболели и имеют достаточное количество антител к вирусу.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Скоро паспорт не нужен будет, по вакцине тебя везде определят. Номерок то есть у каждой свой на флаконе написан.

Гость||

Как собак бешеных закопать бы их всех, воров и жуликов

Гость||

Номер для каждой головы из стойла.

Гость||

Все правильно, давить антипрививочников. Пусть дома сидят

Гость||

11.54 Не поверите - на флаконе против столбняка и бешенства тоже номерок есть. Так что, вы в случае чего - не прививайтесь.

Имя: Гость
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