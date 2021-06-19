В стране и мире

В Москве побит рекорд по числу заболевших COVID-19

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В Москве за сутки выявили свыше 9 тысяч инфицированных коронавирусом — этот показатель побил рекорд по числу заболевших COVID-19 за все время пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 19 июня.

Так, в столице за 24 часа зафиксировано 9120 случаев заражения. Днем ранее было выявлено 9056 случаев. Таким образом, за сутки заболеваемость выросла незначительно.

В Москве за прошедший день умерли 76 пациентов с COVID-19, за все время пандемии скончались свыше 21 тысячи горожан. Вылечились за сутки 3395 москвичей, за все время — более миллиона человек.

Всего в России за прошедшие сутки заболели 17 262 человек и 10 954 выздоровели.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Зато разрешили авиоперелеты в заграниШные страны,летите,заражайтесь и несите домой в Россию.

Мотовилов (гость)||

Вот так безнаказанно обгадить смерть людей могут только в бывшем советском союзе.

Гость||

Еще путен пусть полный Олимпийский сгонит. За крыш нам

Гость||

Да все это вранье. Если больницы и переполнены, то это искуственно сделано. А смерти не от ковидлы , а от нового поколения врачей, нелеченных болезней и путенской оптимизации.

Гость||

Как это искусственно переполнены, родственников что ля положили здоровых поближе к пищеблоку, пущай поправляются сироты, да?

Имя: Гость
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