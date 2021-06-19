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В Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса

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В Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Исключение составят больные с онкологией и заболеваниями крови, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

При этом в ведомстве заявили, что права на получение медпомощи для граждан не ограничиваются.

«Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы», — говорится в сообщении.

Противопоказания будут определяться специалистами стационара перед госпитализацией. Отмечается, что новые правила не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также тех, кто проходит противоопухолевое лечение. Кроме того, вакцинация не нужна при оказании паллиативной помощи.

Кроме того, экстренная помощь, как и прежде, будет оказываться всем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 1,5 миллиона жителей столицы привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Он добавил, что популяционный иммунитет в городе снизился с 60 процентов до 25.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот те и натуральный геноцид. Ну что , дебилы, доголосовались?Работают поправки?

Гость||

Ты что злой с утра? Проблемы с эрекцией? Ну так возраст, ничего не поделаешь, не надо срывать злость на читателях. Содой потри, может хоть гнить перестанет.

Гость||

Гнить у них не перестанет, порода такая, то гной, то перхоть.

Гость||

Это у вас все сгнило, ни чести , ни достоинства. Наверное, ждете не дождетесь на пенечках проголосовать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции
Дискриминация по принципу "свой-чужой".

Гость||

Бюджетники сами себя в могилу загнали, деби говорили не голосуйте по интернету и за Единоросов. Спасибо Единая Россия!

Теперь смертность увеличится ещё больше, это реальный геноцид!!!!! Почему прокуратура молчит, не даёт правовую оценку этому беспредел?

Гость||

Пенза подхватит эту тему ибо без работы останутся чинушки пензенские Единоросы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции.
Не понял..Это шутка такая, не проверенная информация или правда? То есть нет прививки - и сиди (или лежи) и подыхай???

Гость||

Прокуратура служит едросам, всё выстроено по принципу фашистского режима. Мы оккупированы, теперь еще и вакцину насильно вкалывают, хотят уничтожить генофонд.

Гость||

Эти правила противоречат конституции, где в ст. 19 ч. 2 сказано:

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

Гость||

Гость писал(a):

Эти правила противоречат конституции,
У них все обосновано словами "ради блага народа")

Гость||

Гость писал(a):

"ради блага народа"
Отдельного едросного.

Гость||

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, сообщает столичный департамент здравоохранения.

При этом окончательные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.Накануне в Москве вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи — перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации. Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядке

Подчеркивается, что новый порядок введен, чтобы защитить пациентов от COVID-19.

Вот истинное лицо - не хотите - заставим!

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