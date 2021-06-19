В чернобыльской зоне отчуждения откроются водные и велосипедные маршруты

19.06.2021 | 11:25

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с 22 июня откроются водные и велосипедные маршруты, об этом сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения на странице в Facebook.

С 1 апреля до 15 июня по закону в лесах Украины запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума, поскольку в это время животные выращивают потомство. По завершении этого срока посетители смогут посещать окрестности ЧАЭС. Для того, чтобы совершить поездку, следует подать заявку, а организатор должен обеспечить визитером водным и велосипедным транспортом.

Отмечается, что для туристов будут доступны пять официально утвержденных речных маршрутов, там был произведен радиационный контроль, уровень загрязнения не превышает норму. Путь проходит через Припять, Чернобыль, несколько сел зоны отчуждения и пролегает вблизи атомной станции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) туристическую зону, которая стала бы магнитом для путешественников со всего мира. По его словам, власти страны уже утвердили план ревитализации окрестностей ЧАЭС на три года, который включает в себя восстановление городской инфраструктуры, новую концепцию развития территории и программу по привлечению иностранных туристов.