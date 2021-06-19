В стране и мире

Россиян предостерегли от обмана в продуктовых магазинах

Печать

Эксперты предостерегли россиян от обмана в продуктовых магазинах. Они раскрыли приемы, которые торговые сети используют в корыстных целях, сообщает агентство «Прайм».

Так, особая атмосфера в торговом зале создается благодаря музыке, визуальному оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров

«Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Всё это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причем на все подряд», — подчеркнул заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Кроме того, продавцы нередко навязывают покупателю просроченную продукцию или малопопулярные товары. Нередко ценники в торговом зале отличаются от итоговых на кассе. В случае с фасованным товаром указывают меньший вес — например, вместо полутора килограммов на прилавке ставят один килограмм.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов считает, что наиболее простой способ обмануть покупателей на кассе — недодать сдачу при наличном расчете на крупную покупку. Также кассиры пробивают несколько раз один и тот же товар или же назначают дешевому продукту более высокую цену.

Обмануть в торговом зале сложнее: в этом случае сотрудники магазина неправильно завешивают товар, расставляют его в определенном порядке, пряча более свежие продукты. Кроме того, применяются технологии «неправильного» хранения товара, когда продукт покрывается излишним льдом и приобретает больший вес.

Ранее россиянам назвали «необычные» способы обмана на кассе магазина. Например, работник не сообщает покупателю об акции 1+1, чтобы после забрать себе второй оплаченный товар, который полагался клиенту.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Лучше скажите почему такое творится и кто прекратит это?

Гость||

В сетевых магазинах очень холодно, пподавцы сидят в жилетках, а покупатели в футболочках заходят, и мухой вылетают если нет затора на кассе. Хочешь короновирус? Купи молочка.

Гость||

В обычных магазинах не делают температуру 18 градусов, а то и меньше зачем морозить покупателей?

Гость||

Меня лично не проведешь, всё проверю, срок годности, перевешу на контрольных весах, чек проверю после кассира, всё ли правильно. А то некоторые граждане в чек даже и не смотрят, бегом с котомкой на выход.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше скажите почему такое творится и кто прекратит это?
В стране жуликов и воров это обычное дело.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте