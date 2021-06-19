Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти

19.06.2021 | 10:15

Число погибших в результате крушения самолета Л-140 в Кемеровской области выросло до девяти человек. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек», — заявил он.

По словам Шемоханова, всего в момент катастрофы на борту находилось 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

О крушении L-410 стало известно утром 19 июня. Борт упал после взлета с аэродрома Танай неподалеку от села Журавлево в Кемеровской области.