В России назвали список одноразовых товаров для запрета

18.06.2021 | 13:20

Российский экологический оператор (РЭО) назвал список одноразовых товаров, которые рекомендованы к запрету для розничных продаж и замене экологичными альтернативами. В него вошли 28 категорий. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

В перечень вошли различные виды пакетов: бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, пластиковый пакет с донышком), флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом), пакет в форме кувшина, вакуумная или термоусадочная пакет/пленка толщиной до 20 микрометров.

Из одноразовой посуды указаны непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые стаканчики, тарелки, крышки от стакана для напитков, подложки, упаковки-ракушки, трубочки, мешалки и одноразовые столовые приборы, ложемент из пенопласта для транспортировки товаров.

В списке также есть тубы для зубной пасты, кремы из композитного материала, пластиковые капсулы от кофе, саше-пакеты, реторт-пакеты, яичная упаковка для обычных и перепелиных яиц, блистерная упаковка (кроме лекарств), контейнер для консервов, аэрозольная упаковка из композитного материала, коробка/пачка для табачной продукции и ватные палочки.

Список станет одним из документов дорожной карты по реализации концепции расширенной ответственности производителя. Вслед за ним будут утверждены нормы экологического сбора, которые станут выполнять функции экономического стимула и подтолкнут производителей к переходу на экологичное производство.

Ранее глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отмечал, что запрету на производство товаров из пластика нужен переходный период, который затянется минимум на год. В противном случае производители обанкротятся.