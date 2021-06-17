В стране и мире

Во всем Крыму ввели режим ЧС после затоплений

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Во всем Крыму после затоплений ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Аксенов добавил, что власти приняли решение создать комиссию по ликвидации ЧС. Финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме, подчеркнул он.

Ранее 17 июня сообщалось, что на востоке Крыма из-за ливней выпало полторы месячные нормы осадков, в Керчи ввели режим ЧС.

Глава местной администрации Сергей Бороздин заявил, что проводится эвакуация населения, пострадавших разместят в гостиницах и на базах отдыха, обеспечив их трехразовым питанием. На востоке Крыма из-за сильных ливней выпало полторы месячные нормы осадков. Аксенов пообещал, что местным жителям выплатят компенсации ущерба.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну где же гуманитарная помощь?

Гость||

Зато наш!

Гость||

16:20|

Ну где же гуманитарная помощь?====

Кому? И кто собрался помогать?

Гость||

Надо собирать с бюджетников по 500 рублей,с депутатов и силовиков- по 5 тысяч.

Гость||

Гость писал(a):

Надо собирать с бюджетников по 500 рублей,с депутатов и силовиков- по 5 тысяч.
Собирай. Разрешаю. Об исполнении доложишь.

Гость||

Гость писал(a):

Ну где же гуманитарная помощь?====

Кому? И кто собрался помогать?

Надувных матрасов им, и спасательных кругов побольше!

Гость||

А не в честь ли этого морковь по 150 стала,а свёкла под 200?

Гость||

Гость писал(a):

А не в честь ли этого морковь по 150 стала,а свёкла под 200?
А банан почем нынче?

Гость||

Придурошные комментарии.

Имя: Гость
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