В стране и мире

России стало не хватать макулатуры

Печать

Издатели книг в России пожаловались на подорожание бумаги, которое, утверждают они, приведет к повышению цен на продукцию. Такая информация содержится в письме Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве уже пообещали провести проверку и направили производителям бумаги запросы. Как объяснил Виталий Калиничев, финансовый директор фабрики ООО «Пролетарий СПБ» (продавец переплетного картона), рост цен с начала года составил 39 процентов, а главной причиной послужило повышение стоимости макулатуры за год более чем в два раза.

По его словам, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в стране возникла существенная нехватка макулатуры, а на нее приходится 60 процентов себестоимости картона. Также на общее подорожание серьезно влияет падение курса рубля, ведь оборудование для производства бумаги закупается в Европе.

Между тем в письме РКС утверждается, что картон производства «Пролетарий СПб» вырос в цене в текущем году на 50 процентов, а производства ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦКБ) "Кама"» - на 33,9 процента. Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков подчеркнул, что ранее рост не превышал 7 процентов в год. По его мнению, при сохранении текущей тенденции стоимость российской бумаги сравняется с той, что выпускается в Европе.

В материале говорится, что аналогичное обращение уже готовят издатели прессы. В частности, президент издательского дома «Лев» Лев Елин указал, что рост цен на журналы из-за подорожания бумаги может достигнуть 16 процентов.

Аналитик WhatWood Данил Парыгин отмечает, что бумага и картон подорожали и на крупнейших мировых рынках. Так, в США на фоне падения спроса на печатную продукцию было остановлено 10 процентов производственных мощностей. Из-за этого полностью обеспечить возросший спрос не получается, и комбинаты устанавливают более высокие цены.

Ранее аналогичная ситуация в России сложилась на угольном рынке и рынке металлопроката. В последнем случае власти назвали причиной желание производителей получить сверхприбыли за счет роста цен на мировых рынках.

Источник — lenta.ru
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