Госдума разрешила Роскомнадзору получать данные об абонентах

17.06.2021 | 13:03

Государственная дума поддержала идею разрешить Роскомнадзору получать данные абонентов. Как сообщает РБК, соответствующие поправки в закон «О связи» были приняты во втором чтении.

Изначально предполагалось, что поправки будут распространяться на российские социально значимые сайты. Однако ко второму чтению законопроект претерпел изменения. Теперь в документе также есть положения, касающиеся борьбы с серыми сим-картами, которые используются мошенниками.

До этого доступ к сведениям об абонентах имели только правоохранительные органы. Однако теперь операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах и пользователях, подключенных к корпоративным тарифам. В частности, речь идет об информации об используемом оборудовании, о фактах получения и передачи голосовой информации, сообщений, звуков, видео с датой и временем их передачи или получения, а также о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.

О том, что Роскомнадзор захотел получать паспортные данные всех абонентов в России и все детали звонков, сообщалось 17 марта. О планах говорилось в проекте постановления российского правительства, разработанного для борьбы с «серыми» сим-картами, которые бесплатно раздают в местах массового скопления людей. Они оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей и используются для мошенничества. Аферисты приобретают такие сим-карты по чужим паспортам, что «создает препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента».