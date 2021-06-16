В стране и мире

В России пьяные подростки устроили смертельное ДТП на машине физкультурника

Печать

В Верхнеуслонском районе Татарстана подростки устроили смертельное ДТП на машине учителя физкультуры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 14 молодых людей отмечали дни рождения парня и девушки в СНТ 21-й век, они употребляли спиртное. На празднование были приглашен физкультурник, 25-летний Алмаз Насибулин. Известно, что он учил водить 16-летнего подростка Арсения.

В пять утра Насибуллин пошел спать. Тогда подростки украли ключи от его автомобиля, за руль сел Арсений. Авария произошла в 6 утра - водитель не справился с управлением машина вылетела в кювет.

Трое пассажиров умерли на месте, еще двое - в больнице. Сотрудники правоохранительных органов завели несколько уголовных дел за угон и смертельное нарушение правил дорожного движения. 14 июня дело также завели на Насибулина, его обвиняют по статье 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»).

В мае 14-летний школьник устроил на «Лада Гранта» смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области. Кроме него в автомобиле находились еще два подростка. 12-летний пассажир умер на месте до приезда скорой помощи, водитель и 15-летний пассажир были госпитализированы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте