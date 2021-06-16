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В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов работающих

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Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, ситуация в столице расценивается как неблагополучная. Необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающим в сфере торговли и услуг. В том числе работников салонов красоты, химчисток, общепита, водителей общественного транспорта и такси. Работников в сфере образования, досуговых и развлекательных мероприятий. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Руководителям организация обеспечить вакцинацию работников до 15 июля первым компонентом или однокомпонентной вакциной и до 15 августа втором компонентом соответственно. При этом общее число привитых должно составлять не менее 60 процентов от всего числа. Исключения составляют горожане с противопоказаниями к вакцинации.

Контролировать исполнение постановления главного врача Москвы будет столичное правительство.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Стали подать доходы ритуальщиков? Фармацевтов? Кому это выгодно?

Гость||

Не, это они решили отличиться. Гарант же в интервью сказал, к осени 60% населения вакцинируют, а как , по-щучьему велению, по его хотению. Вот сан.врач Москвы решила помочь в невыполнимой задаче, обязала аж до 15 июля чтоб строем шли на прививку. Посмотрим что из этого получится, выкручивание рук скорее всего, по другому никак.

Гость||

Под дулом автомата поведут? Насильно?

Гость||

Как поведут? Очень скоро узнаем,когда поведут и нас. Долго мучиться этим вопросом не придется!

Гость||

Не хочешь не колись, тем более если ты не выезжаешь за границу на отдых тем паче пофиг.

Гость||

Как поведут, под дулом, руки за спину?

Имя: Гость
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