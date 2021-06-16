В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов работающих

16.06.2021 | 12:35

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, ситуация в столице расценивается как неблагополучная. Необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающим в сфере торговли и услуг. В том числе работников салонов красоты, химчисток, общепита, водителей общественного транспорта и такси. Работников в сфере образования, досуговых и развлекательных мероприятий. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Руководителям организация обеспечить вакцинацию работников до 15 июля первым компонентом или однокомпонентной вакциной и до 15 августа втором компонентом соответственно. При этом общее число привитых должно составлять не менее 60 процентов от всего числа. Исключения составляют горожане с противопоказаниями к вакцинации.

Контролировать исполнение постановления главного врача Москвы будет столичное правительство.