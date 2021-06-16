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В Госдуме объяснили снятие с голосования поправок о добровольной вакцинации

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Госдума 15 июня не стала рассматривать во втором чтении законопроект, согласно которому прививку от COVID-19 должны были внести в национальный календарь вакцинации, поскольку в нем не поднимался вопрос о добровольной вакцинации. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Его слова приводит РБК.

По словам Тумусова, в законопроекте обязательно должно присутствовать уточнение о том, что вакцинация является добровольным делом каждого, однако нужная формулировка на данный момент не найдена.

Также член комитета уточнил, что сейчас не ясно, когда законопроект представят на рассмотрение с необходимыми уточнениями.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о снятии с рассмотрения в Госдуме законопроекта о внесении вакцины от COVID-19 в национальный план-календарь прививок. Авторы инициативы предлагали включить в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, гриппа, а также новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Источник — lenta.ru
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Гость||

Опять хитрят, опять финты, не запутайтесь в собственных ногах граждане дорогие.

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