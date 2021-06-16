Россиянам разрешили отказываться от навязанных банками услуг

16.06.2021 | 12:32

Госдума приняла закон, разрешающий россиянам отказаться от дополнительных услуг при получении потребительского кредита.

Банкам теперь запрещено включать в договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Также заемщик может отказаться от допуслуг в течение 14 дней, даже если ранее согласился на них. Он будет вправе требовать возврата денег за вычетом стоимости части услуги, фактически оказанной до подачи заявления об отказе.

Также уточняется порядок расчета полной стоимости потребкредита (касается и ипотечных займов). Предельный размер неустойки за неисполнение заемщиком обязательств по возврату кредита не сможет превышать 20 процентов от суммы просроченной задолженности. Также банки больше не смогут навязать единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования.

Долговая нагрузка россиян (соотношение платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла c 11,7 до 11,9 процента, достигнув исторического максимума.

Об инициативе ЦБ разрешить россиянам отказываться от услуг, навязанных банками при выдаче потребительского кредита, стало известно в декабре 2020 года.