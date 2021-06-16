В стране и мире

Названы обладатели самых больших пенсий в России

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Самые большие пенсии в России оказались у чиновников, размер их выплат на 45 процентов превысил средний размер по стране и более чем на треть - пенсии по старости, к такому выводу пришло издание «Секрет фирмы» со ссылкой на данные Росстата.

На начало 2021 года средний размер выплат федеральным государственным гражданским служащим составил 22 792,2 рубля, в то время как в среднем по стране - 15 744,6 рубля, по старости - 16 790 рублей.

Средняя пенсия по инвалидности в России составляет 10 322,2 рубля, по потере кормильца - 10 715,6 рубля, социальная - 9848,1 рубля. Пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей получают 13 854,3 рубля.

Издание отмечает, что обладающие максимальной пенсией чиновники - наиболее малочисленная категория, их всего 78 тысяч по всей стране, в то время как пенсионеров по старости - 35,7 миллионов, по инвалидности - 2 миллиона, получателей социальных выплат - 3,2 миллиона, потерявших кормильца - 1,38 миллиона, пострадавших от катастроф - 475 тысяч.

Ранее руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис раскрыл размер самой большой пенсии в России. Эксперт отметил, что, согласно данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Он также добавил, что что военным пенсионерам могут выплачиваться две пенсии.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На начало 2021 года средний размер выплат федеральным государственным гражданским служащим составил 22 792,2
Это мы верим, без вопросов

Гость||

Не, ну мелким клеркам, бегающим весь день то за кофе, то за пиццей, то за гамбургерами.

Гость||

Это у Терешковой пол ляма плюс лимон по работе..Мда, нету в этом мире справедливости, нету.

Гость||

А сколько у чиновников не написали, сославшись на их малочисленность. Раз мало можно очень много получать, это порочная практика, надо от неё уходить и становиться людьми наконец то.

Имя: Гость
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